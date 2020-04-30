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Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı

Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
30.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:21

Kansas City Chiefs'te forma giyen Amerikan futbolcusu Laurent Duvernay-Tardiff, takımının şampiyonluğundan üç ay sonra koronavirüs salgını ile mücadele etmek için mesleği olan doktorluğa geri döndü.

Amerikan Futbolu Ligi NFL'de Kansas City Chiefs ile tarih yazan Laurent Duvernay-Tardiff, takımı ile 50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki Kanadalı sporcu, corona virüsü salgını sonrası tatilini yarıda keserek, mesleği olan doktorluğa başladı.

Montreal'de bir hastanede çalışmaya başlayan Laurent Duvernay-Tardiff, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Karayipler'de tatildeyken koronavirüsü salgını nedeniyle durumun kötüye gittiğini görünce Montreal'e döndüm" dedi.

SEVGİLİSİNDEN ONAY ALDI

Üniversiteden arkadaşlarının da kendisi gibi koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda olduğunu belirten yıldız sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Acil servislerde çalışan arkadaşlarım var. Bir tanesi hastaneye gelen insanlara koronavirüsü testi yapıyor. Bizim sağlığımız için büyük mücadele veriyorlar. Ben de kendime bu insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye sordum ve hastaneye başvurmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Hastaneye dönmeden önce sevgilisine konuyu açtığını belirten Laurent Duvernay-Tardiff "Ona benim de virüse yakalanma tehlikem olduğundan bahsettim. Onun da onayını aldıktan sonra koronavirüs ile mücadele etmek için başvuruda bulundum ve kabul edildi" şeklinde olayı anlattı.

Amerikan futbolcusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı

"ÇOK GERGİNDİM"

Paylaşımında süreç hakkında da bilgi veren Laurent Duvernay-Tardiff, şunları yazdı:

"Önce kendimi ve diğer insanları koronavirüsden korumak için eğitim aldım. 24 Nisan'da evimin yakınında bir hastanede çalışmaya başladım. İlk günden önceki gece çok gergindim. Ama bu kötü bir his değildi. Heyecan ile karışık bir gerginlikti. Maçlardan önce hissettiğim gerginliğe benziyordu. Ertesi gün ihtiyacım olan her şeyi alarak hastaneye gittim."

Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
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