Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı

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Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. 35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Falcao'nun eşi Lorelei Taron Falcao, hastaneden paylaştığı fotoğrafa, "Tanrı her zaman iyidir, asla pes etme" notunu düştü.

Galatasaray'da sakatlık ve ceza kabusu bitmiyor. Dün yapılan antrenmanda genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun yüzünde kırıkların olduğu açıklanmıştı. Bugün ameliyat olan Falcao'ya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi.

1-2 GÜNE TABURCU OLUYOR

Hastanede müşahade altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, "Tanrı her zaman iyidir. Asla pes etme" ifadelerine yer verdi. Falcao bu sezon ligde çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.