Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon'a sahasında yenildi

02.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:56

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.



İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ikinci devresine Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. 66. dakikada Amedspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Batuhan'ın vuruşunda top kaleci Batuhan'da kaldı. Hekimoğlu Trabzon 79. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Volkan rakibine yaptığı faul sonrasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Hekimoğlu Trabzon 88. dakikada 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed Haşim düzgün vuruşla kaleci Abdülaziz'i mağlup etti. Amedspor 90+2.dakikada 10 kişi kaldı. Hekimoğlu Trabzon atağında kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren Yiğitcan kırmızı kart gördü. Saha bir anda karıştı. Rakibine sert giren Mansur çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Amedspor 9 kişi kaldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünde gerginlik yaşandı.



Maçın karnesi



Stat: Yeni Diyarbakır



Hakemler: Ozan Bileyci xx, Hakan Yoldaş xx, Berkay Daban xx



Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Muhlis İstemi x (Dk. 46 Batuhan Kurt x), Bünyamin Yürür xx, Üstün Bilgi xx, Murat Gürbüzerol xx, Onur Alkan xx (Dk. 64 Erdem Koçal x), Oğuz Çetinkaya xx, Tolga Tekin xx, Kadir Kurt xx (dk. 87 Yusuf Yağmur ?), Mansur Çalar xx



Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Ahmet Şen xx, Volkan Altınsoy xx, Talha Yazgan xx, Miraç Acer xx, Bahadır Erol xx, Abdulkadir Özdemir xx, Samet Yalçın xx, Mertcan Çam xx (Dk. 61 Muhammed Haşim Çoban x), Doğan Ateş xx (Dk. 61 Hakan Yavuz x), Ali Aydemir xx (Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı x), Taha Balcı xx



Sarı kartlar: Dk. 28 Bünyamin Yürür, Dk. 45 Mansur Çalar, Dk. 52 Murat Gürbüzerol (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 62 Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon)



Kırmızı kartlar: Dk. 90+2 Yiğitcan Gölboyu, Dk. 90+4 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 79 Volkan Altınsoy, (Hekimoğlu Trabzon)



Gol: Dk. 88 Muhammed Haşim Çoban (Hekimoğlu Trabzon) - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA