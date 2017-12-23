Amed Sportif'de Bir Futbolcu ile Yollar Ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcu Mazlum Demir ile yollar ayrıldı.



Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sezon başında iki yıllığına transfer edilen Mazlum Demir ile karşılıklı anlaşma sağlanarak, yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Kulüpteki alacaklarından vazgeçerek ve transferinde kendisi için geldiği kulübe ödenen bonservis bedelini de kulübümüze ödeyerek giden kardeşimiz Mazlum'a, verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz".



Kongre ertelendi



Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'de bugün yapılması gereken olağanüstü kongresi ertelendi. Kongre, çoğunluk sağlanamaması ve yönetim oluşmaması gibi nedenlerle 30 Aralık Cumartesi gününe ertelendi. - DİYARBAKIR