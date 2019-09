Amasya Şeker Fabrikası'nda 66. kampanya dönemi başladı

12.09.2019 19:51

Amasya Valisi Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, kampanya döneminin ülkeye, çiftçilere ve çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Amasya Şeker Fabrikası'nın Suluova ve Amasya bölgesinin gelişmesine ciddi katkılar sağladığına işaret eden Varol, fabrikanın 66 yıldır faaliyet gösterdiğini belirtti.

Ne pancarın sıradan bir tarım ürünü ne de fabrikanın sıradan bir tesis olduğunu vurgulayan Varol, "Pancar, işlenmesinin her aşamasında değdiği her yere bereketini katan, her noktada farklı bir sektör oluşturup birçok insana ekmek kapısı, ekonomimize katkı sağlayan çok önemli bir üründür. Bu fabrika kurulduğu günden bugüne bu bölgenin gelişimine katkılar sağlamış, yaşam şekli haline gelmiş, arkasından birçok sektörü sürüklemiş, orta boyutta bir köy olan Suluova'yı bugün çok dinamik bir şehir haline getirmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı ise şeker fabrikaları gibi fabrikaların gittikleri yere öncelikle üretim kültürünü aşıladıklarını söyledi.

Türkiye'de 18,5 milyon ton pancar, 2,7 milyon ton da şeker üretildiğini anlatan Bostancı, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda son zamanlarda mısır nişastası, şurubu şeklinde sanayiye giren ayrı bir şeker var. Bu şekere ilişkin birçok spekülasyon dile getiriliyor. Tıbbi olarak mısır nişastasından elde edilen şekerin sağlığa uygun olmadığı şeklinde literatürde sayısız bilgi var. O yüzden pancar şekeri, mutlak suretle istikbali olan bir alan olarak Türkiye ve dünyanın geleceğinde parlıyor. Pancar üretilen alanları genişletmek, mevcut sanayi tesislerinin kapasitesi ve üretimi artırmak gibi bir görevimiz var."

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı teslim eden çiftçilere protokol üyeleri tarafından plaket ve hediyeler verildi.

Törene AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ile kurum ve kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA