Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa İBB turnikelerin yerini değiştirerek çözüm buldu

03.10.2019 10:09

Altunizade metrobüs durağında üç gündür yaşanan yoğunluğa İBB yetkilileri, turnikelerin yerini değiştirerek çözüm buldu.

Metrobüs giriş ve çıkışına konulan turnikeleri 150 metre uzaklıktaki üst geçit girişine koyan İBB'nin bu hamlesi sabah saatlerindeki yoğunluğa son verdi.

İBB'NİN İLK HAMLESİ YOĞUNLUĞU AZALTMADI

İBB, Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle dün bir mesaj yayınlanmıştı. İBB, yoğunluk nedeniyleSöğütlüçeşme'den 3 boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini duyurmuştu. Ancak bu uygulama da yoğunluğa çözüm sağlamayınca İBB'den ikinci hamle geldi.

TURNİKELER 50 METRE UZAĞA ALINDI

İBB, metrobüs çıkışına konulan turnikeleri 50 metre uzaklıktaki üst geçit girişine koyarak metrobüs girişinde ve çıkışında oluşan yoğunluğa kalıcı çözüm getirdi. Böylece turnikenin yerinin değiştirilmesi ve boş metrobüslerin Altunizade'den kalkmaya başlaması yoğunluğa son verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Altunizade metrobüs durağında Pazartesi gününden bu yana sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, üst geçitte başlayan sıkışıklıkla birlikte istasyona ulaşmak için normalin üzerinde çaba sarf ediyor. İBB, daha önce yaptığı açıklamada Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nın her bir seferi için Altunizade durağına 3 adet boş metrobüs gönderileceğini duyurmuştu ancak bu hamle sıkışıklığı azaltmaya yetmemişti.