ALTSO Başkanı Şahin'den Thomas Cook açıklaması

23.09.2019 16:36

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı, aynı zamanda Alanya'nın Litvanya Fahri Konsolosu olan Mehmet Şahin, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verilmesiyle ilgili bölgede oluşacağı etkiler konusunda açıklamalarda bulundu.



İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, dünya turizm devlerinden ve 178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Duyurunun ardından konuyla ilgili açıklama yapan ALTSO Başkanı Şahin, alınan kararın üzücü olduğu söyledi.



"Türk misafirperverliğini en iyi biçimde göstermeye devam edeceğiz"



Şahin, "Öncelikle Thomas Cook Seyahat Acentesi'nin aldığı kararı büyük bir üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek isterim. Alınan bu kararın oluşturduğu şok ile acentenin İngiltere misafirlerini ağırlayan konaklama tesislerinin paniğe kapılmadan, Türk misafirperverliğini en iyi biçimde göstermeye devam etmeleri, odaları boşaltmamaları ve ücret talep etmemeleri gerekmektedir. Bu konuda zaten Kültür ve Turizm Bakanlığımız kamuoyunu rahatlatacak açıklamasını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladığı mesajla İngiltere misafirlerinin ödemelerinin 'İngiltere Kamu Otoritesi' güvencesinde olduğunu ve yine Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları Kredi Destek Paketi'ni en hızlı biçimde hayata geçireceklerini söyledi. Ayrıca bakanlığımızın açıklamasında açık biçimde İngiltere misafirlerinden ücret talep eden ve odalarını boşaltan işletmelere de ceza verileceğine yer verildi" dedi.



"Üzerimize düşeni yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz"



Bakanlığın yaşanan bu hadiseye çok hızlı biçimde müdahale etmesinin en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Şahin, "Ayrıca valiliklerde de kriz masaları kurulmuştur. İngiltere'den misafir ağırlayan konaklama işletmelerine büyük görevler düşüyor. Düşünülmeden atacakları her hatalı adım turizme önemli zararlar verebilir. Zaten mağdur olmamaları için devletimiz gerekli güvenceleri verdi. Ben devletimizin yerinde kararları ve sektör temsilcilerinin atacakları doğru adımlarla bu problemli süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Özetle, bu aşamada devletimiz gerekli adımları atıyor, paniğe gerek yok. Biz de süreci yakından takip ederek üzerimize düşeni yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA