Altınordu'da Ahmet Dereli hazır
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Altınordu'da Ahmet Dereli hazır

Altınordu'da Ahmet Dereli hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da geçen sezon son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan forvet Ahmet Dereli'nin tamamen iyileştiği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da geçen sezon son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan forvet Ahmet Dereli'nin tamamen iyileştiği öğrenildi. 2020-21'de Ankara Keçiörengücü deplasmanında sol ayak bileğinin burkulması nedeniyle sakatlanıp, normal sezonun son 5 maçı ve Play-Off yarı finaldeki 2 müsabakada görev alamayan Ahmet, Altay'la oynanan finalde 90+2'nci dakikada oyuna alınmıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yeni sezon öncesi Somaspor ve Fethiyespor'la oynanan hazırlık maçlarında riske etmediği tecrübeli santrforun yarın Göztepe ile oynanacak özel karşılaşmada görev yapacağı belirtildi. Hüseyin Eroğlu, geçen sezon 9 gol atan Ahmet'in iyi durumda olduğunu ve kendisine yeni transfer gözüyle baktıklarını dile getirdi.


Altınordu'da Ahmet Dereli hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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