Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi

20.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:51

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 442 bin 460 lirayı, en yüksek ise 444 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.814 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 174 bin 384,09 lira, işlem miktarı ise 1.814,21 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 817 milyon 302 bin 465,56 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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