Altının kilogramı 409 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.903 KİLOGRAM OLDU

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 180 milyon 852 bin 336,73 lira, işlem miktarı ise 2.903,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu