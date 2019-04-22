Altının Kilogramı 238 Bin 900 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda(KMKTP), en düşük 238 bin 900 lirayı, en yüksek 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 238 bin 900 liradan tamamladı.

TÜM METALLERDEKİ TOPLAM İŞLEM HACMİ 212,4 MİLYON LİRA OLDU

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 188 milyon 279 bin 801,39 lira, işlem miktarı ise 790,9 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 212 milyon 457 bin 811,23 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 238.600,00 1.278,50 En Düşük 238.900,00 1.277.30 En Yüksek 240.000,00 1.280,70 Kapanış 238.900,00 1.279,50 Ağırlıklı Ortalama 239.593,59 1.279,30 Toplam İşlem Hacmi (TL) 188.279.801,39 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 790,9 Toplam İşlem Adedi 39

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Kaynak: AA