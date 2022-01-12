Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 yükselişle 808,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 807 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.325 lira, cumhuriyet altını da 5.395 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.817 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından yükselen altın fiyatlarının bugün yayımlanacak ABD'nin enflasyon verilerini beklediğini bildirdi. Powell'ın para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.823 dolar seviyesine çıktı. Powell dünkü konuşmasında, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

ABD'de enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da takip edileceği söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Haberleri

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