Altının gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatı ve Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 786,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yatay başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 786 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.288 lira, cumhuriyet altını da 5.247 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.781 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tonuna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının oluşturduğu belirsizliklerle altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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