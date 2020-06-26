HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altına talep artıyor

Altına talep artıyor -Altın güvenli liman olmaya devam ediyor -Yatırımcılar altına yöneldi Son dönemlerde zirveye oynayan altın güvenli liman olmaya devam ediyor.

26.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:10

Altına talep artıyor

-Altın güvenli liman olmaya devam ediyor

-Yatırımcılar altına yöneldi

İSTANBUL - Son dönemlerde zirveye oynayan altın güvenli liman olmaya devam ediyor. 2012'den bu yana altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcısı tarafından talep gören altının güvenli bir liman olduğunu belirten İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, altına talebin arttığını ve pandemiden dolayı yatırımcıların altına yöneldiğini kaydetti.

Korona virüs salgını sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, altına olan talebi artırıyor. Son zamanlarda zirveye oynayan altın, yatırımcısı tarafından talep görüyor. Uluslararası piyasalarda 2012'den bu yana altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, altın piyasalarının pandemi etkisi ve altının gelecek dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, yatırım araçları içerisinde altının güvenli bir liman olduğunu söyleyerek, altına talebin arttığını belirtti.

"Pandemiden dolayı altına yatırım yapılıyor"

Altın fiyatlarının son zamanlarda rekor yükselişine dikkat çeken Yazıcı, "Son 6 ayda altın fiyatları zirveyi gördü diyebiliriz. Yüzde 30 civarında bir artış gösterdi. Pandemiden dolayı da bütün herkes güvenli yatırım aracı olan altına yatırım yaptı. Şu anda altının ons fiyatı bin 764 dolar seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek altın 640 liradan, yarım altın bin 280 liradan, gram altın 392 liradan, ata altın ise 2 bin 610 liradan işlem görüyor. Tüm dünyada altın fiyatları son zamanlarda güvenli bir liman olarak görülüyor. Şu anda müşteriler vergi ödemeden altınlarını alabiliyorlar. Bu sebepten dolayı satışlarımızın yükseldiğini söyleyebilirim." dedi.

Vatandaşların altına yatırım yapmaları gerektiğini söyleyen Yazıcı, "Şu anda altına talep çok fazla diyebiliriz. Kısa sürelide olsa sektörümüz biraz duraksadı ancak şuanda talep oldukça fazla. Esnaflarda bu durumdan oldukça memnun. Dükkan içinde de sosyal mesafeye ve hijyen hususlarına dikkat ediyoruz. E-ticaret üzerinden satış yapan esnafların İstanbul Ticaret Odası kontrolünde hareket etmesinin daha güvenli olacağını düşünüyoruz. Piyasada çok fazla sahte altın mevcut. Bu şekilde önlem alabiliriz. Geçen sene haziran ayında 3 milyon 760 bin kişi Kapalıçarşı'yı ziyaret etmişti. Şu anki sayılara baktığımız zaman çok düşüşte olduğunu görüyoruz. Şu anda turist döngüsü yok. Uçuşların başladığı takdirde 1-2 ay içerisinde bu açığı kapatacağımıza ve çarşımızın eski günlerini göreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altına talep artıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Ekonomi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek Ekonomi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak Ekonomi
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek Ekonomi
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Buse Varol Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Altına talep artıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:12:14. #1.14#
title