Altının gram fiyatı 275 liranın üzerinde işlem görüyor

16.09.2019 12:32

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,80 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bin 837 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00 275,20 275,60 275,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.812,00 1.833,00 1.816,00 1.837,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00 Lira(Tam) Ziynet 1.771,00 1.791,00 1.775,00 1.795,00 Yarım Ziynet 886,00 896,00 888,00 898,00 Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 444,00 449,00

Kaynak: AA