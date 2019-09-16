Altının gram fiyatı 275 liranın üzerinde işlem görüyor
Kapalıçarşı'da gram altın 275,80 liradan, çeyrek altın 449 liradan, cumhuriyet altını ise bin 837 liradan satılıyor.
16.09.2019 12:32
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,80 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bin 837 lira oldu.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|275,00
|275,20
|275,60
|275,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.812,00
|1.833,00
|1.816,00
|1.837,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|251,00
|255,00
|251,00
|255,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.771,00
|1.791,00
|1.775,00
|1.795,00
|Yarım Ziynet
|886,00
|896,00
|888,00
|898,00
|Çeyrek Ziynet
|443,00
|448,00
|444,00
|449,00
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Kaynak: AA