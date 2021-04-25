Altay'da Osman Özköylü dönemi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Altay'da Osman Özköylü dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Altay, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig'de ilk iki hedefini sürdüren Altay'da şok bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu'muzun Teknik Direktör Osman Özköylü ile yaptığı görüşme sonucunda Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerinden başarılar dileriz."

Ligin 21. Haftasında Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Osman Özköylü, siyah-beyazlı takımla çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. - İZMİR

Altay'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altay'da Osman Özköylü dönemi sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:07:47. #1.16#

title