Altay'da herkes golcü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'da herkes golcü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da herkes golcü

SÜPER Lig'e 18 sene sonra dönüp ilk 7 maçta aldığı 5 galibiyetle sezonun flaş ekibi olan Altay'da geride kalan haftalarda 9 farklı futbolcu rakip fileleri toplam 14 kez sarsmayı başardı.

İZMİR (DHA) -

SÜPER Lig'e 18 sene sonra dönüp ilk 7 maçta aldığı 5 galibiyetle sezonun flaş ekibi olan Altay'da geride kalan haftalarda 9 farklı futbolcu rakip fileleri toplam 14 kez sarsmayı başardı.

İzmir ekibinde Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Bamba, attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Siyah-beyazlılarda Mısırlı santrfor Ahmed Rayan ve Hollandalı sağ kanat Kappel 2, Şilili 10 numara Cesar Pinares, Senegalli ön libero Khaly Thiam, Portekizli golcü Marco Paixao, Şilili sol kanat Martin Rodriguez, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano 1'er kez ağları havalandırdı. Altay'da yerli oyuncular gol atma başarısı gösteremezken, skor yükünü yabancı futbolcular çekti. Siyah-beyazlılar attığı 14 golün 12'sini ayakla, 2'sini kafayla kaydetti. İzmir temsilcisinde Rayan, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında, Björkander ise Çaykur Rizespor deplasmanında kafayla rakip fileleri sarstı. Atılan 14 golün 10'una Bamba (4), Rayan (2), Pinares, Rodriguez, Björkander ve Thaciano olmak üzere yeni transferler imza atarken, 4 gol daha önce de kadroda yer alan Kappel (2), Thiam ve Paixao'dan geldi. İlk 7 haftada sadece Göztepe maçında penaltı kazanan Altay'da Thaciano vuruşu gole çeviremedi.


Altay'da herkes golcü

Altay'da herkes golcü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

 Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Tanem Sivar İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altay'da herkes golcü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:52:03. #1.17#