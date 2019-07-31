Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid maçında 5 gol yemesine rağmen yaptığı 9 kurtarışla dikkat çekti.
Audi Cup üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3'e mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın gençleri iyi bir performans sergilerken kaleci Altay, 5 gol yemesine rağmen kurtarışlarıyla dikkat çekti.
ALTAY KALESİNDE GÜVEN VERDİ
Real Madrid, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca rakip kaleye 20 şut atarken, 14'ü isabetli oldu. Altay özellikle 3-2 ve 3-3'ten sonra net pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza atarken, 5-3'ten sonra ise Real Madrid yine yakın mesafeden net pozisyonlara girdi. Bu anlarda da kaleci Altay önemli kurtarışlara imza attı.
9 KURTARIŞ YAPTI
Altay Bayındır, Real Madrid maçında 5 gol yemesine rağmen 9 kurtarış yaptı.
(Futbol Arena)
YORUMLAR (15)
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Harun, Erten ve işe yaramaz zenci kaleciyi toplayın Berke ve Altay etmez. Ne varsa gençlikte var. Harun kesinlikle Fenerin kalecisi değil. Kaleye gelen her şut gol oluyor. Kaledeki duruşu güven vermiyor. Yan toplarda çok zayıf. Bu kaleciyle nasıl şampiyon olabiliriz dalga mı geçiyorsunuz ? Berke, Altay ve bi de tecrübeli kaleciyle işi götürürdük ama bitik Volkan ve Harun''a kaldık. 5 gol yemesi çok önemli değil. Defans yok o yüzden 5 gol yedi. Başakşehir de hazırlık maçında 5 gol yedi. Üstelik Mert kaledeydCevap Yaz Yayından Kaldır
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kaleci gelecek vaad eden bir kaleci iyi bir defans kurarlarsa süper olur ama nerde o . . . olmayan şeyi sormakta garip hani. . . hoca olmayan ersunda azıcık . . . varsa altayı hiç kesmez nerde o . . . şey bunlarda. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam her topu rakip takımın önüne sektirdi nasıl damga buCevap Yaz Yayından Kaldır
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Audi kupası biraz büyük geldi Fener’e, ilk Tofaş Kupasına katılsınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Demek volkan kalede olsa sonuç 14-3. Huhaaaaa.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Galatasaraylıyım tarafsız yorumum 5 gol yedi ama Volkan''ın ve Harun''un eldivenlerini alır. Güzel kurtarışlar yaptı. Böyle devam ederse geleceği parlak. . .Cevap Yaz 24 6 Yayından Kaldır
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Kes lan sesini!3 18 Yayından Kaldır
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yorum yaparken niye galatasarayliyim diye duygu algisi yaratiyonuz yaaayap yorumunu cik git10 10 Yayından Kaldır
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Demek kurtarmayaymış 14-3 olurmuşCevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
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5 yiyecek demiştim sabah. Yazmıştım da. Fenere güçlü 2 stoper acil şart. Bir de golcü.Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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