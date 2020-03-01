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Altay Bayındır takım arkadaşlarına isyan etti

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Antalyaspor maçında 5 dakika içinde üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

01.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:18
Altay Bayındır takım arkadaşlarına isyan etti

'nin 21 yaşındaki kalecisi , deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçında yenilen hatalı gollerin ardından takım arkadaşlarına isyan etti.

İkinci yarıda 52. ve 57. dakikalarda kalesinde arka arkaya goller gören Altay Bayındır, takım arkadaşlarına savunmada yaptıkları hatalar sebebiyle sert tepki gösterdi. eldivenin, özellikle takım arkadaşlarının yerleşim hataları sebebiyle topu göremediği için veryansın ettiği gözlendi.

Kaynak: Hürriyet

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