: Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı!

11.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:35

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, hem yeşil sahada hem de özel hayatında depara kalktı. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın kalesine geçen 21 yaşındaki Bayındır, performansıyla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmıştı.

KIRGIZ'IN KIBRIS'TAKİ KONSERİNDE EN ÖNDEYDİ

Başarılı kurtarışlarıyla alkış alan Bayındır, aşk hayatında ise gönlünün anahtarını kaptırdı. Genç kaleci, arkadaş ortamında tanıştığı Gökçe Kırgız'a abayı yaktı. 31 yaşındaki şarkıcıdan çok etkilendiği konuşulan Bayındır, yakın markaja aldığı popçuyu geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki konserinde de en ön sıradan dinledi.

SOSYAL MEDYADAN BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMİYORLAR

Aşkın gün yüzüne çıkmaması için temkinli davranan ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmekten kaçınıyor. Bunda Bayındır'ın aldığı "Özel hayatına dikkat et" uyarısının etkili olduğu konuşuluyor. Emekleri boşa gitmeyen Fenerbahçeli kalecinin Gökçe Kırgız'la arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

(Takvim)

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