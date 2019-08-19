Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?

Fenerbahçe'den yıllık 9,9 milyon lira garanti ücret alan Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti. Böylelikle 28 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı yaklaşık 6 milyon lira olacak.

19.08.2019 18:18
Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?

Fenerbahçe, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un ücretini, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir." denildi.

YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere Alper Potuk, Fenerbahçe'den yıllık 9.9 milyon lira alıyordu. Yeni sözleşmeyle 28 yaşındaki oyuncunun maaşı yaklaşık 6 milyon lira olacak. Alper, Fenerbahçe'den 3 yılda yaklaşık 18 milyon lira kazanacak.

Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)

  • MİSAFİR GERGADAN:
    Oynamadan 3 yılda 18 milyon lira iyi para vallahi ben oynamadan 1 milyona razı olmassam adam değilim........
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • VEZİR42:
    olmasın lan olmasın gönderin şunu belamısınız adamı yuhluyoruz sevmiyoruz 32 yaşında adam verin birine gitsin
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.