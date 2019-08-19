Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?

19.08.2019 18:18

Fenerbahçe, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un ücretini, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir." denildi.

YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere Alper Potuk, Fenerbahçe'den yıllık 9.9 milyon lira alıyordu. Yeni sözleşmeyle 28 yaşındaki oyuncunun maaşı yaklaşık 6 milyon lira olacak. Alper, Fenerbahçe'den 3 yılda yaklaşık 18 milyon lira kazanacak.