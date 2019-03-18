Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süredir ilk 11 de forma şansı bulamayan ve performansındaki düşüşle Fenerbahçeliler tarafından çok eleştirilen Alper Potuk'un estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

"BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ"

Alper Potuk'un estetiksiz haline birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı Alper Potuk'un estetiksiz fotoğrafına, "Estetikle bambaşka biri olmuş." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Futbolda başarılı olamayınca burnuyla gündeme gelmesi çok normal. yorumunu yaptı.