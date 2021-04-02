Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım Sevinci

Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşacağı maç için A Milli Takım'a davet aldığı telefon konuşmasının sırasında yaşadığı sevinç tesisteki güvenlik kamerasına yansıdı.
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu
Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşacağı maç için A Milli Takım'a davet aldığı telefon konuşmasının sırasında yaşadığı sevinç tesisteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Dugout