Son dakika haberi... Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer ettiğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer ettiğini açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer ettiğini açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 18 milyon TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu
Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Fatma Turgut Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer ettiğini açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 18:58:54. #1.15#

title