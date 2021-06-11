Son dakika haberi... Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer ettiğini açıkladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 18 milyon TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı