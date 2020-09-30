Almanya'da Bayern Münih, Süper Kupa'yı kazandı

Almanya'da Süper Kupa finalinde Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih, 8. kez kupayı evine götürdü.

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Almanya Süper Kupa finalinde, geçen sezonun Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşılaştı.

İLK YARIYI BAYERN MÜNİH ÖNDE BİTİRDİ

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Corentin Tolisso ve 32. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Borussia Dortmund, 39. dakikada Julian Brandt ile ağları sarstı ve ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

KİMMİCH ATTI, BAYERN 8. KEZ KUPAYI KAZANDI

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bayern Münih, 82. dakikada Joshua Kimmich'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu skorla Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu