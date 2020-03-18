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Almanya, Dünya, Ekonomi

Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs sonrası Alman otomotiv devi BMW, üretimi durdurma kararı aldı.

18.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:15
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimi geçici olarak durdurdu.

Almanya'da 9 Mart'ta bin 40 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün itibariyle 9 bin 360'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya çıktı. Vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı.

GÜNEY AFRİKA'DA DA ÜRETİMİ DURDURACAK

Firmanın Avrupa'daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı.

VOLKSWAGEN, AUDİ VE DAİMLER DE ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

19 Nisan'a kadar sürmesi planlanan üretim durdurma kararına, daha önce de Volkswagen, Audi ve Daimler üreticileri de üretimi geçici olarak durdurma kararı almıştı.

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Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi

Kaynak: DHA

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Koronavirüs nedeniyle Alman otomotiv devi BMW, üretime ara verdi

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