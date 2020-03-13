Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya Futbol Ligi yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi.
13.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:44
Korona virüs tehlikesi sonrası spor organizasyonları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
KARAR 16 MART'TA VERİLECEK
Bu kapsamda Almanya Futbol Ligi yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi. Nihai kararın 16 Mart Pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi.
Almanya'da bu hafta oynanacak karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.
Kaynak: İHA