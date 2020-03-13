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Almanya, Spor

Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi

Almanya Futbol Ligi yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi.

13.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:44
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi

Korona virüs tehlikesi sonrası spor organizasyonları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

KARAR 16 MART'TA VERİLECEK

Bu kapsamda Almanya Futbol Ligi yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi. Nihai kararın 16 Mart Pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi.

Almanya'da bu hafta oynanacak karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.

Kaynak: İHA

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