Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi Almanya Futbol Ligi yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi.

Korona virüs tehlikesi sonrası spor organizasyonları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. KARAR 16 MART'TA VERİLECEK Bu kapsamda Almanya Futbol Ligi yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi. Nihai kararın 16 Mart Pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi. Almanya'da bu hafta oynanacak karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak. Kaynak: İHA