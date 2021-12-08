Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti - Haberler Spor
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Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

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Şampiyonlar Ligi C Grubu son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla Devler Ligi macerasını eksi 16 averajla puansız noktaladı. Öte yandan siyah-beyazlılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayan tek takım oldu.

Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'a 5 golle mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti.

HAALAND DUBLE YAPTI

Karşılaşma boyunca oyuna ağırlığını koyamayan Beşiktaş, 29. dakikada Malen'in attığı golle geriye düştü. 43. dakikada Welinton'un kırmızı kart görmesiyle iyice dağılan ekibimiz, Brezilyalı savunmacının sebep olduğu penaltı sonucunda 45+2. dakikada Reus'un ayağından ağlarında 2. golü gördü. İkinci yarıya da etkili başlayan Dortmund, 53. dakikada Reus, 68. ve 81. dakikada Haaland'ın golleriyle karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi.

 Almanya'da kabus gecesi! Dortmund farkı artırmaya devam ediyor

Almanya'da kabus gecesi! Dortmund farkı artırmaya devam ediyor

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