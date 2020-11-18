Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın, ocak ayında takımdan ayrılmak için kulüp arayışlarına başladığı ortaya çıktı.

Juventus'ta forma giyen ve takımda istenmeyen adam ilan edilen Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira ile Torino ekibinin birlikteliği sona eriyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre Juventus'ta mutlu olmayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Khedira, ocak ayında takımdan ayrılmanın yollarını arıyor.

5 YIL ÖNCE REAL MADRİD'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Bu sezon herhangi bir maça çıkamayan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Juventus'a 2015 yılında Real Madrid'den bedelsiz olarak transfer edilmişti.