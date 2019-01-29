Alman Basını, Schalke 04 Forması Giyen Franco Di Santo'nun Galatasaray İçin İstanbul'a Geldiğini Yazdı
Alman basını, Galatasaray'ın Schalke 04'ün Arjantinli forveti Di Santo'yu sağlık kontrolünden geçireceğini iddia etti.
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Schalke 04'ün Arjantinli forveti Franco di Santo'yu sağlık kontrollerinden geçeceği öne sürüldü. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Di Santo, 2015 yılında Werder Bremen'den 6 milyon euro'ya transfer edilmişti.
CHELSEA FORMASI DA GİYDİ
Kariyerinde Chelsea, Wigan, Blackburn gibi takımlar da oynayan Arjantinli forvetin İtalyan vatandaşlığı da var. Franco di Santo kariyerinde çıktığı 286 resmi maçta 46 gol attı 24 de asist yapma başarısı gösterdi.
İşte Santo'nun havalimanındaki görüntüsü:
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