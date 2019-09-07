16 yaşındaki Kazak asıllı Türk oyuncu Ravil Tagir, İngiltere maçına damga vurdu

07.09.2019 11:57

UEFA 2021 Ümitler Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri 4'üncü maçında Kocaeli'de İngiltere'ye 3-2 mağlup olan U21 Milli Takım'da forma giyen Altınordulu genç stoper Ravil Tagir, gösterdiği performansla beğeni topladı. Bu sezon Altınordu'da profesyonelliğe imza atan 16 yaşındaki savunmacı, kendisinden yaşça büyük rakipleriyle kıran kırana mücadele etti.

"GERÇEKTEN ONU TEBRİK ETMEK LAZIM"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, maç sonrası Ravil Tagir'den övgüyle bahsetti. İnceefe, "Bana göre Ravil, Türk futboluna ilerleyen zamanlarda gerçekten damga vuracak oyunculardan biri. Ancak gelişimini iyi sağlaması gerekiyor. 16 yaşında, önü çok açık. Ben 30 yaşında Ravil gibiydim. Gerçekten onu tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Kazakistan asıllı olan Ravil, 15 kez U15 ve U16 Türk Milli Takımı'nda forma giydi.

Kaynak: DHA