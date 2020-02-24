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Alişan, Fenerbahçe'nin yenilgisinden sonra Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve 3-1 yenildi. Fanatik Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak Ali Koç'a tepki gösterdi.

24.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:13

, Süper Lig'in 23. haftasında 'de ezeli rakibi ile karşı karşıya geldi. Dün dev derbide Galatasaray, 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Yenilgi sonrası sinirlerine hakim olamayan ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"AZİZ YILDIRIM SENDEN ÖZÜR DİLERİM"

Başkanlık seçimlerinde Ali Koç'u destekleyen ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe'nin 3-1 yenilmesiyle tepkisini ortaya koydu. Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesinden sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Alişan, "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum...." dedi.

Alişan ve Ali Koç

"SEVGİMİZ DESTEĞİMİZ SONSUZ"

Tepki gösterdiği paylaşımından sonra kendi fotoğrafını paylaşan Alişan, paylaşımına şu notu düştü: "Yanlışların hesabı verilmeli. Ama biz yensek de yenilsek de sevgimizde desteğimizde sonsuz... Şampiyon ya da değil fark etmez... Hayırlı haftalar"


Haber Videosu

: Alişan, Fenerbahçe'nin yenilgisinden sonra Aziz Yıldırım'dan özür diledi
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