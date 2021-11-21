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Aliağa Petkim Spor: 94-69

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aliağa Petkim Spor: 94-69

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Özlem Yalman, Kerem Baki, Özge ŞentürkBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 15, Smith 18, Erkan Yılmaz 6, Bentil 10, Solomon 18, Jones 10, Berkay Candan 13, Oğuz Savaş, Ata Ülkü Özben 2, Ali Yüceoral 2, Hasan Emir Gökalp, Hadi ÖzdemirALİAĞA PETKİM SPOR: Foreman 24,...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kerem Baki, Özge Şentürk

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 15, Smith 18, Erkan Yılmaz 6, Bentil 10, Solomon 18, Jones 10, Berkay Candan 13, Oğuz Savaş, Ata Ülkü Özben 2, Ali Yüceoral 2, Hasan Emir Gökalp, Hadi Özdemir

ALİAĞA PETKİM SPOR: Foreman 24, Browne 9, Murat Kozan 2, Nusret Yıldırım 18, Aldridge 8, Doğukan Şanlı 6, Hamilton 2, Erol Can, Metehan Akyel, Yiğit Karalar

1'İNCİ PERİYOT: 22-20

İLK YARI: 47-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Aliağa Petkim Spor'u 94-69'luk skorla mağlup etti. Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith ve Richard Solomon 18'er sayıyla oynarken deplasman ekibinde ise Justin Foreman 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.


- İstanbul
Aliağa Petkim Spor: 94-69

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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