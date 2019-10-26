Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı

26.10.2019 16:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında ilginç anlar yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşmasını yapmak için kürsüye hareketlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ali Koç'tan uyarı geldi. Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmak için kürsüye gitmesi gereken tarafı işaret etti. Ancak Erdoğan, diğer taraftan giderek Divan Kurulu üyelerini selamlamak istedi.