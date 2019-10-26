Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe üyeliğinde 25 yılını doldurduğu için plaket almadan önce konuşma yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erdoğan'ın kürsüye çıkacağı yeri işaret etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde duran üyelerle selamlaşmak için diğer yolu tercih etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında ilginç anlar yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşmasını yapmak için kürsüye hareketlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ali Koç'tan uyarı geldi. Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmak için kürsüye gitmesi gereken tarafı işaret etti. Ancak Erdoğan, diğer taraftan giderek Divan Kurulu üyelerini selamlamak istedi.
VİDEO: Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı