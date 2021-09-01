Ali Koç'un "Ona sorun yaratacağım" dediği ismin Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı
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Ali Koç'un "Ona sorun yaratacağım" dediği ismin Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Kadro dışı bıraktığımız isme iyi bir teklif geldi, kazandığının iki mislini istiyor. Sorun çıkartana sorun yaratırız, mayısa kadar kulüpte tutarım" dediği ismin Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı. Sinan'a Almanya'dan 2 milyon euroluk teklif geldiği, oyuncunun fesih için maaşının tamamını istediği belirtildi.

Sinan Gümüş, Başkan Ali Koç'u karşısına aldı. Ali Koç, dün akşam Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programında, "Kadro dışı bıraktığımız bir futbolcumuza iyi bir teklif geldi, işimiz kolaylaşacaktı. Ancak bu oyuncu maaşının iki mislini istedi. Sorun çıkartana sorun yaratırız. Büyük bir kulübü rehin alamazsınız. Devre arasında da göndermem, mayısa kadar oturturum. Birkaç arkadaş iyi dinlesin" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç'un, 'Ona sorun yaratırım' diye hedef aldığı isim Sinan Gümüş'müş! Teklifleri reddediyor

ADANA VE KARAGÜMRÜK DE İSTEDİ

Gazeteci Yağız SabuncuoğluSinan'a gelen tekliflerin bilgisini aktardı. Sabuncuoğlu, "Sinan Gümüş için Bundesliga'dan 2 milyon Euro civarında teklif geldi. Sinan Gümüş teklifi reddetti. Kulübün görüşüp belli noktaya geldiği; Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile de şu ana dek anlaşamadı. Sinan fesih için kontrat süresince olan maaşının tamamını istiyor" detayını paylaştı.

ARTIK OYNAMASI ZOR

Sinan Gümüş için artık geri dönüş yok. Bu teklifleri kabul etmezse çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek.

Ali Koç'un 'Ona sorun yaratacağım' dediği ismin Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (3)
YSF YSF: Başkanım kızmayacaksın fener ayarında bir transfer değildi Sinan keşke almasaydık dediğimiz bir topcuyu fenerbahcemize getirdiysen giderken güzellik yapmasını beklemeyeceksin böyle topcudan
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EREN İSMAİL: Bu sınan a verilen şans kimseye verilmedi ve yinede birşey olmadı bundan. Sadece Sinan değil Alper Potuk emre çolak gibi niceleri kendini geliştirmesi yerinde saydı. Ufak bir Portekiz'in gibi Ronaldo gibi topçular çıkarmasına karşılık 85 milyon Türkiye dünya çapında futbolcu yetiştirmesi. Neden? Herşey paramı? Evet. Sinan'ın derdide para. Zaten paran var git oyna vatanını temsil et. Yokkk para da para.
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BLUE EYE: Ne diye sinan gümüş ü aldılarsa
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Ali Koç'un "Ona sorun yaratacağım" dediği ismin Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı - Haberler Spor
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