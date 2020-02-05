: Ali Koç'un Kırklareli Stadı'ndaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti

05.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:26

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda GMG Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GMG Kırklarelispor ile oynanan maçı Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ile birlikte tribünden takip etti. Kırklareli'de hava 6 derece ve yağmurlu olmasına karşın tribünden ayrılmayan iki takım yöneticileri takımlarına destek oldular.

ALİ KOÇ'A ÖVGÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sırılsıklam olmasına rağmen tribünden ayrılmadı. Bu görüntülerin paylaşılmasıyla Fenerbahçeli taraftarlar Başkan Ali Koç'a sosyal medyadan övgü yağdırdı. Taraftarlar, "İyi ki senin gibi bir başkana sahibiz" yorumlarında bulundu.

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