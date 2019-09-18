Ali Koç'un Fatih Terim için 'Sicili bozuk' sözlerine Galatasaray'dan yanıt geldi

18.09.2019 17:23

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." diyerek Fatih Terim'in kazandığı kupaların hepsinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı paylaşım;

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.