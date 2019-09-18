Ali Koç'un Fatih Terim için 'Sicili bozuk' sözlerine Galatasaray'dan yanıt geldi

Galatasaray Kulübü, Ali Koç'un Fatih Terim için "Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır?" ifadelerine Terim kazandığı kupalarla yanıt verdi.

18.09.2019 17:23

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." diyerek Fatih Terim'in kazandığı kupaların hepsinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı paylaşım;

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.

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YORUMLAR (33)

  • GERÇEK BUDUR:
    yav millet anlamıyor . ıstediği kadar kupa alsın. çirkef adam heryerde cirkeftir. yanindakilerde cirkeftir.
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  • .:
    Ne yapsin her basarisizliginda sallamak zorundaki kendini kurtarsin şirin gostersin.ali koc vizyonu :)
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  • CİMBOMLU:
    ali koç sen kısa donla gezerken terim avrupada kupa kaldırmıştıanlıyoruz bu kıskançlığını bu hezeyanınıtek diyeceğim sen kimsin ali seni kaale alan yok sen konuş istediğinibiz sahada konuşuyoruz zaten artist
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  • SADRİ:
    BUNLAR REZİL BİZİDE KENDİLERİYLE REZİL ETİLER BU KUÇUK ENIŞTEYİ BİR HALT SANIRDIM BUDA AZİZ KILIKLI ÇIKTI
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  • DR:
    işte bu kadar basitali koç kimin iti ki laf edecekterim avrupada fink atarkenkoç babsının kucağında topitop yalıyodukimsin lan sen küçük adamsın ali akıllı ol
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  • GS:
    ali koç kısa donla gezerken terim kupayla geziyodu aynen kardeşimkıskançlıktan geberecekler
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