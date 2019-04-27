Ali Koç'tan Trabzonsporlu İsmi Tehdit Eden Volkan Demirel'e Uyarı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in maçın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı tecrübeli eldivenle soyunma odasının girişinde görüşerek uyarılarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" demişti.
Bu açıklamaların ardından yönetim, Volkan ile görüştü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki, soyunma odası girişinde deneyimli kalecinin açıklamalarına yönelik görüşme yaparak, uyarılarda bulundu.
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GÜCÜNÜZ VOLKANA YETİYOR HEMEN TAKIMINDAN KESİN COMOLLİYE NİYE YETMİYOR NİYE? TAKIM BİTİK SAYENİZ DE TRABZON KEYİFLİ SAYENİZ DE İŞİNİZ GÜCÜNÜZ VOLKAN .İSTİFA EDİN GİDİN. ERSUNA NİYE SES YOK ?Cevap Yaz 29 17 Yayından Kaldır
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Ali koç aslinda basarisiz degil ama bu kulup yillardir despot bir yönetimle isini yuruttugu icin volkan ve benzeri karakterdeki insanlar bu isleri bu hale sokuyor dolayisiyla seffaf bir yonetim anlayisi her ne kadar dogru olsa da yanlis gorunuyor cunku basari gelmiyor fakat biraz sabretmek lazimCevap Yaz 18 16 Yayından Kaldır
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FB''li beraberliğe sevinmez diyen Volkandan biz can derdine düşmüşüz diyen Volkana, ne diyelim FB''li futbolcuların beraberliğe üstelik kendi evlerindeki bir beraberliğe sevindirik olduklarını da tüm Türkiye izledi, Volkan ve FB futboldan uzaklaştıkça üslup ve jargon değişiyor maksat taraftarın dikkatini başka tarafa çekmek, ancak taraftar da artık uyanık ve onlar bir seferinde Rüştü''den hesap sorduğunda Rüştü bir daha taraftarın karşısına çıkamamıştı. . .Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır
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Sanki çocuk uyarıyor-:) maalesef yine haddini aşmış zayıf bir tavır sergilemiş.Cevap Yaz 28 9 Yayından Kaldır
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acitimi trabzonlular fener böyledir acitirCevap Yaz 14 37 Yayından Kaldır