: Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması

18.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 19.01.2020 00:19

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Dün gece geç vakitte TFF'nin kararı bize tebliğ edildi. Cuma günü, 1 saatlik bir sunum yaptık, Cuma günü değerlendirilen konular, bir önceki Cuma değerlendirilmişti, tam karar çıkmamıştı. 1 hafta beklediler ve tekrar toplantılar. Başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Geçmişte almış olduğumuz hak, bizim için belirlenen rakam, o rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Gazetelerde yazdığı gibi limitimiz arttı, söz konusu değil.

"SOL BEKE OYUNCU ALACAĞIZ"

Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı. Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor. Artık dayanılmayacak bir duruma geldi. Geçen hafta bu kararı verselerdi, belki Tahkim'e gidip işimizi çözecektik. Şimdi 2 hafta kaldı, umarım Tahkim çabuk toplanır, daha önce çabuk toplantılar, o konuda hassaslar."

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