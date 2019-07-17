Ali Koç'tan Deniz Türüç'e transfer telefonu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kayserispor'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç'e transfer çin telefon ettiği iddia edildi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transferi için bastırdığı Kayserisporlu Deniz Türüç transferinde mutlu sona yakın.
Başkan Ali Koç, önceki akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'a gelen Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le bu konuyu bir kez daha görüştü. Koç, 26 yaşındaki orta sahayı da telefonla arayarak bire bir görüşme yaptı.
KOÇ: SENİ ÇOK İSTİYORUZ
Koç'un "Seni çok istiyoruz. Yeteneklerini biliyoruz ve seneye şampiyonluk yarışında bize güç katacağına inanıyoruz" diyerek oyuncuyu onore eden ifadeler kullandığı öğrenildi.
YORUMLAR (6)
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Lütfen alın da bizimkiler almasın böyle overrated topçuları.hadi fener kurtar bizi!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Madem istiyorsun Al kardeşim neyi bekliyorsun.bırakın boş yapmayıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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haydan gelen para huya giderCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Bu kadar orta sahayı napacaksınız?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Eger gercekten cok istiyorsa bas parayi al neyi bekliyorsunCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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helal olsun ali başkan bir gs li olarak canı gönülden bu transferi bitirmeni istiyorum.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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