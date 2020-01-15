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Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak değişik açıdan çekilen bir görüntü Koç'un Güneş'in elini sıktığını gösteriyor.

15.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:20
Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı

Gençlik ve Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, Türk sporunun sorunları masaya yatırılmaya devam ediyor.

Çalıştaydan servis edilen bir görüntüde Fenerbahçe Başkanı 'un salona girdikten sonra protokelde bulunan isimlerle tek tek selamlaşırken, 'in elini sıkmadığı öne sürüldü. Ancak yakın plandan çekilen görüntüde Koç'un Güneş'in elini sıktığı görülüyor.


Haber Videosu

: Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı
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