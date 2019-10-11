Ali Koç: Maça lütfen milli forma ile gelin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takımımızın Arnavutluk ile Ülker Stadı'nda oynayacağı EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçı öncesinde çağrıda bulundu. Koç, maça gelecek taraftarların maça milli forma ile gelmesini istedi.

11.10.2019 11:21
Ali Koç: Maça lütfen milli forma ile gelin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy'de oynanacak Arnavutluk maçı öncesi maça gelecek taraftarlara mesaj verdi.

Ali Koç Fenerbahçe'nin stadıyla birlikte milli maça hazır olduğunu ifade ederek;

"Milli maça hazırız. Mehmetçik'e en güzel verilebilecek moral, Arnavutluk ve Fransa maçlarında alınacak iyi sonuçlar olacaktır. EURO 2020'ye gitme şansımızı arttırabiliriz. 2014'ten bu yana stadımızda milli maç oynanmıyor. Bugün Milli Takım günüdür."

"MİLLİ MAÇA LÜTFEN MİLLİ FORMA İLE GELİN"

"Tüm takım taraftarlarına çağrım, maça lütfen milli forma ile gelin. Fenerium'da milli formalar var. Ben geçen sene Milli Takım forması aradım ama bulamadım. O yüzden satışına karar verdik. Bu bir ilkmiş, bilmiyordum."

"Milli Takım'ın İstanbul'dan ayrılması doğruydu, şimdi yeniden döndü. Devletimizi ve milletimizi bu iki maçla sevindirebiliriz. 90 dakika Milli Takım'ı destekleyelim, takımlarımızla ilgili tezahürat yapmayalım" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (8)

  • BU DA MI GOL DEĞİL:
    FENERİUM MAĞAZASINDAN ALINAN MİLLİ TAKIM FORMALARININ PARALARI NEREYE GİDECEK. YOKSA BU DA KAMPANYA DAHİLİNDE FENERBAHÇE YE DESTEK PARASI MI OLACAK.
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  • FANATİK FENERLİ:
    Helâl olsun başkanım, Fenerbahçe demek Türkiye demektir, Türkiye demek Fenerbahçe demektir.
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  • YORUM:
    illi maçlara taraftar formasıyla gitmek çok saçma. forman yoksa en azından kırmızı ya da beyaz bir şeyler giyin
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  • UZMAN:
    milli takımı siz mi temsil ediyosunuz. milli maç üzerinden nemalanmayın. milli takım bizimdir bizim kalacak durmadan fenev reklamı yapılması hele şu aşamada hoş değil.
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  • BOŞ KONUŞMA UZMANI:
    ne kadar boş bir insansın ne demiş adam Fener formasıyla mı gelsin herkes demiş.
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  • SWETTCH007:
    Sen kimsin hacı şu 11 topçusuda yabancı olan takımımı tutuyorsun yoksa ????
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  • GAZETEÇİ:
    ne kadar cahilsin arkadaş adamın konuşmasında bunu anladın maca gelirken milli formayla gelin diyor ne var bu konuşmasında söylermisin hem mehmetcigimize moral olur diyor fener bahçe reklama ihtiyacımı var UZMAN adlı kişi
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