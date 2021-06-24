Ali Koç'la canlı yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'un kullandığı ifade olay oldu
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Ali Koç'la canlı yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'un kullandığı ifade olay oldu

Ali Koç'la canlı yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'un kullandığı ifade olay oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Eyüp Yeşilyurt, kulüp televizyonunda Başkan Ali Koç ile birlikte seçim süreci hakkında konuştu. Yeşilyurt, "Kongre sürecinde buraya gelene kadar bu yolun çok dikenli ve kaypak olduğunu gördüm. Üyelerin, lafının arkasında durmadığını gördüm" dedi.

Sarı-Lacivertliler'de mevcut Başkan Ali Koç ve aday Eyüp Yeşilyurt, seçim öncesi kulüp televizyonuna çıktı. Eyüp Yeşilyurt, üyelere sitem ederek sert sözler kullandı.

İşte Yeşilyurt'un öne çıkan sözleri:

"ALİ KOÇ'A DEĞER KATMAK İÇİN ADAY OLDUK"

"Biz bu yola Ali Bey'e değer katmak için çıktık. Onu itibarsızlaştırmamak adına çıktık. Aziz Bey de bizim değerimiz, Ali Bey de bizim değerimiz. Başkanlarımızın değersizleştirilmesi bize bir şey kazandırmaz. Camia olarak birleşmeyi istiyorum ben.

"78 KİŞİ AİDAT ÖDEMEMİŞ"

Şu ana kadar 232 imza toplayabildik. Bu imzaları atanlardan 78'i aidatını ödemeyen isimler olduğunu tespit ettik.

"KAYPAK BİR YOLMUŞ"

Yola çıktığımızda, bu yolun dikenli ve kaypak olduğunu gördük. Kongre üyelerimizin dedikleri, yaptıklarını tutmuyor. Herkesin gerçek yüzünü gördük 1 aylık süreçte."

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Ali Koç'la canlı yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'un kullandığı ifade olay oldu - Haberler Spor
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