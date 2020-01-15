: Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası

15.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:08

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de bugün Silivri'ye giderek mahkemeye katıldı.

Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu biliyoruz! O zamandan bugüne Silivri kampüsü gelişmiş, her şey çok değişti ama bizim davada bir gelişme yok" dedi.

"O GÜN KÖPRÜYE İLK FENERBAHÇELİLER ÇIKTI"

FETÖ'ye karşı ilk direnişi Fenerbahçe taraftarının başlattığını da belirten Koç, "Bugün geldiğimiz nokta da Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay! O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna göz dikildiğini ifade eden Koç, "Haklı kupamız, tertemiz kupamız o zaman bizden alınmaya çalışılmıştı! Bu dönemde de yine şampiyonluğumuza göz dikildi, aktörler farklı" şeklinde konuştu.

"BİZ HER ZAMAN MÜCADELEMİZLE GURUR DUYDUK"

Kumpas davasına sadece Fenerbahçe'nin değil, herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Koç, "Bu ve bunun gibi kumpas olan her davaya sahip çıkmalıyız ki, bir daha kimse buna cesaret edemesin. Vicdanı olan herkes, Fenerbahçe'nin bu mücadelesine müteşekkirdir ve biz de her zaman bundan gurur duymuşuzdur" dedi.

FETÖ'nün devleti yıkmak istediğini ifade eden Koç, "Bu sadece Fenerbahçe'nin davası değil, bu Türkiye'nin davası! Cumhurbaşkanı'na kadar gözüne kestiren, pek çok aile yıkan, kurumları bitiren ve devleti yıkmaya çalışan bu örgütün karşısında olmak vatanı seven herkesin görevidir" şeklinde konuştu.

"EN KISA SÜREDE SONUÇ BEKLİYORUZ"

Davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını beklediklerinin altını çizen Koç, "Usüldeki sıkıntılar giderildikten sonra bu davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanacağını umuyoruz! Diğer taraftan kumpas davasının da aynı şekilde... İnandığımız sonuca kavuşacağımıza hiçbir şüphemiz yok" dedi.

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