Ali Koç imzayı atar atmaz para yağdı! Fenerbahçe'nin kasası 30 saniye içinde doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Koç imzayı atar atmaz para yağdı! Fenerbahçe'nin kasası 30 saniye içinde doldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Kripto para sistemine giren Sarı-Lacivertliler, 30 saniyede 15 milyon TL kazandı. Fenerbahçe, kendi Token'ını yazan ilk kulüp olarak kayıtlara geçti. Satışa çıkan Fenerbahçe Token, sadece 30 saniye içinde tükendi, kasaya 15 milyon TL para girdi.

Sarı-Lacivertli kulüp, Paribu ile yaptığı işbirliği kapsamında kripto parasını bugün tanıttı. Basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

"TARİHE TANIKLIK EDECEKSİNİZ"

Ali Koç, "Fenerbahçe olarak bize göre tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Kesinlikle geç kalmadık. Bekledik ve iyi ki de bekledik. 1 sene önce aldığımız tekliflerle şu an arasında fark var. Bu bir sponsorluk anlaşması değil. 25 yıllık işbirliğidir. Anlaşmanın duyulmasıyla Paribu'nun trafiği 7 kat, F.Bahçe'nin üye sayısı ise 5 kart artmış. Buradan elde edeceğimiz gelirin 3'te 1'i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki edecektir" dedi.

Ali Koç imzayı atar atmaz kasa doldu! F.Bahçe'nin kasasına 30 saniye içinde para yağdı

"30 SANİYEDE 15 MİLYON TL"

Paribu CEO'su Yasin Oral, "Bu sadece bugünün değil yarının projesi. İki dakikada üye olabiliyorsunuz çok kolay. Kayıtlı 6 bankaya paranızı transfer ederek, Fenerbahçe özel sayfasından Token satın alabilirsiniz. Sadece 30 saniyede 15 milyon TL'lik satış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ali Koç imzayı atar atmaz para yağdı! Fenerbahçe'nin kasası 30 saniye içinde doldu
Bu fedakarlığı kimse yapmaz! Kim Min-Jae, F.Bahçe için büyük paradan vazgeçti
Bu fedakarlığı kimse yapmaz! Kim Min-Jae, F.Bahçe için büyük paradan vazgeçti
Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor
Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Gülben Ergen Berdan Mardini
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Koç imzayı atar atmaz para yağdı! Fenerbahçe'nin kasası 30 saniye içinde doldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:12:00. #1.15#

title