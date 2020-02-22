: Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog: Beni üzüyorsun başkan

22.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:48

İstanbul'da önemli bir zirve yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın davetiyle TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu hafta sonu oynanacak zorlu derbiler öncesi bir araya geldi. Saat 16.00'da başlayan toplantı 1.5 saat sürdü.

Toplantıda başkanlar arasındaki sert mesajların yarattığı ortam masaya yatırıldı. İstanbul Valisi Yerlikaya, başkanlara, "Devlet de taraftar da kavga istemiyor. Toplumun, taraftarların gerilmesini istemiyoruz. Futbol bir oyun. Söylemlerinizde barışçıl olmaya özen göstermelisiniz" dedi. Zaman zaman başkanlar da söz aldı, karşılıklı duygularını paylaştı.

"TAŞ HEP SENDEN GELİYOR"

Ali Koç, Mustafa Cengiz'e, "Sayın Başkan, konuşmalarınız beni üzüyor" dedi. Bunun üzerine Cengiz de, "Ben hep senin konuşmalarından sonra cevap vermek zorunda kalıyorum. Taş hep senden geliyor. Asıl ben üzülüyorum. Size yanıt vermek zorunda kalıyorum. Sizinle ilgili sizden evvel hiç açıklamamız olmadı" yanıtını verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkışta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile tokalaşırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile de sarılarak samimi görüntüler verdi.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BUDUR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, her zaman iyi diyalogdan yana olduklarını belirtip, "Misafir seven, misafire değer veren bir toplumuz. Stadımıza gelen her rakip gibi Trabzonspor'u da en iyi şekilde ağırlayacağız. Beşiktaş'a yakışan budur. Sahada mücadelenin olduğu ancak oyun dışında gerginliğin olmadığı bir karşılaşma diliyorum" dedi.

(Sabah)

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