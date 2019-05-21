Ali Koç'tan Hakem Tepkisi: Kurgulanmış Bir Düzen Var, Bu Düzeni Değiştirmek İçin Çalışacağız
Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kurgulanmış bir düzen var ne yazık ki. Ya bu düzeni kabul edeceğiz ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.
Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftar yemeğine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Türk futbolunun bir devrime ihtiyacı olduğunu belirten Koç, "Bizim için kabus gibi sezon geride kalıyor. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türk futbolu için en önemli unsur futbol federasyonu seçimleri. Şu an tek bir aday var. İnşallah yeni yönetim, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur. Tük futbolunun hak ettiği yerlere gelmesi için tüm paydaşların kendine çeki düzen vermesi, bir nevi Türk futbolunda devrim yapılaması gerekiyor. Bunu yapması gerek ilk kulüp TFF'dir. Biz de topyekün bir değişimin içinde olmamız gerek. İnşallah yeni yönetim kurulu bunu ateşler ve başlatır. Şayet yeni yönetim geçmişin devamı olacaksa, kurullar ve yönetim seviyesinde seçimin bir kıymeti kalmayacak. Biz değişim, marka değerinde, finansal yapıların güçlenmesinden bahsediyoruz." dedi.
"BU DÜZENDEN SPORUN GERÇEK SAHİPLERİ OLAN TARAFTARLAR MEMNUN DEĞİL"
Koç, "Bunlar uzun süreçler altyapıdan oyuncular yetiştirebilen, statların dolması, adil ortamın sağlanması gibi bir ortam istiyoruz. Türk futbolunun albenisinin artacağı reformlarını yapmanın zamanı geldi de geçti. Hepimizin buna inanması lazım. ya bu düzeni kabul edeceğiz ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Nihat Özdemir sıkıntılarımız dinledi. Profesyonel kadrolardan kurullara kadar bir değişim olması gerekiyor. Biz Fenerbahçe olarak çok fazla görüş belirteceğiz, sesimizi yükselteceğiz. Kurulların oluşumundan, teknolojik yapının kullanımına, adil ortamın sağlanmasın, yayın gelirlerinin dağıtımı gibi konularda görüşlerimiz var. Bunları paylaşacağız. Biz kendi sorumluluğumuzda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu düzenden sporun gerçek sahibi olan taraftarlar memnun değiller. Adil bir rekabet ortamı, hakkaniyet çerçevesinde sağlanmasını istiyoruz. Önemli olan Türk futbolunun kalkınması" diye konuştu.
"TEKNOLOJİYİ KULLANANLAR İYİ NİYETLİ OLMASI LAZIM"
Yaşanan hakem hataları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe olarak hakemler hakkında en az konuşan ama en çok kart gören bizi. Biz konuşmamaya özen gösterdik. Ama kim konuşursa işler onun yönünde pozitife gidiyor. Biz böyle ortam istemiyoruz. Kimin sesinin çok çıkarsa onun istediğini olan bir ortam istemiyoruz. Kimin daha fazla üyesi varsa formasını tuttuğu takımımın haklarını savunduğu bir ortam istemiyoruz. Adil bir rekabet istiyoruz. Öyle 3 Fener, 3 Galatasaray, 3 Beşiktaş gibi ortam istemiyoruz. Herkes formasını çıkaracak, büyük fotoğrafı görecek. Hakem hataları artarak konuşulmaya başlandı. Kurgulanmış bir düzen var ne yazık ki. VAR gibi bir sistem var. Çok iyi bir sistem. Yerine oturacak. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun onu kullananların iyi niyetli olması lazım" şeklinde konuştu.
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erzurum maçında aldığınız penaltı düzmeceydi. önce sen aynaya bakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bARİ BU YIL ALACAĞINIZ OYUNCULARI MC. DONALD''S'' tan toplamayın. Isla, Dirar Frey, jailson gibi oyuncuları toplayıp gelmeyin. Eljif te abartıldığı gibi iyi bir oyuncu değil satılsa daha iyi. Geçen yıl Altınordu''dan dünya paraya toplayıp geldiğiniz cüssesiz, kız gibi top oynayanları da takıma doldurmayın. Yurt dışından kaleci getirmeyin. Yerli kaleciler yabancılardan çok daha iyi. Rize''nin kalecisini alabilirseniz alın, hata yapmış olmazsınız.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bizi küme düşmenin eşiğine getiren sensin başkan, hakem fal geçti o işler, adamlar çatır çatır şampiyon oldular. kendi eksiklilerini örtme çabaları bunlar. neyse ben burdan tüm fener taraftarı kardeşlerimi cuma namazına mütakip cami önlerinde dilen. . . . pardon takımımıza yardım toplamaya davet ediyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali Babanın bir takımı varİnngaaa İngaaa diye bağırır ısrarlar gülüyorum hahahhahahahCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kısacası Merih Demiral gibi fizikli , güçlü yere sağlam basabilen agresif ve asker gibi kondisyonlu oyuncu alın. Klüpteki o torpilli ANTRENÖRÜ de derhal gönderin. Eski steau bükreşte veya çek takımlarında olduğu gibi ASKER gibi antrenman yaptıracak antrenör getirin. Kondisyonerlik görevini RAMİL GLUYEV '' e verin. Takımı alıpta Belgrad ormanlarında sektiren antrenörden ancak kahvehane işletmecisi olur. Kuracağınız takım Alex veya Maradona gibi teknik ve dayanıklı değilse bari uzun boylu olsun.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır