Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor

12.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya'da sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde basının karşısına çıktı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç sözlerine "Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. Hocamız da iyi bir kamp geçirdiğimizi söyledi. Sizlerle dertleşelim. Algı operasyonları, bazı rakiplerin adımızı söylemeden yaptığı açıklamalar... Ne istiyorsanız sorun, amacımız kamuoyunu aydınlatmak." diyerek başladı.

"SABIR TAŞIMIZ ÇATLADI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha sonra "Tahkim Kararı ve Fenerbahçe'nin harcama limitlerine dair yaptığı başvuru, bazı medya kuruluşlarında çok başka şekillerde ele alınıyor. Bu konulara açıklık getirmek istiyoruz. Adil rekabet isteyenlerin, nasıl adil rekabet içinde olmadığını dilimin döndüğünce size anlatacağım. Sabır taşımız çatladı. Pazartesi günü Ankara'da bir çalıştay var, Türk futbolunun geleceği ve Türk sporunun geleceği konuşulacak." diye konuştu.

"TFF DOĞRU YOLU BULAMIYOR"

Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın nedenlerini açıklayan Ali Koç "Tahkim'e harcama limitlerini attırmak için başvurmadık. Beşiktaş, faizlerle ilgili itiraz etti. faizlerin hesaplanmaya etkisinin gözden geçirilmesini istedik. Zaten altı aylık dönem gerçekleşmiş, tahmini bir faiz rakamı kullanılmasının mantıksız olduğunu söyledik. TFF de böyle düşünüyor ama ne hikmetse, doğru yolu bulamıyorlar. Karşımızda bir engel var gibi ilerleyemiyoruz. İlk altı ayda gerçekleşen faiz oranları, diğer altı ayda ise tahmini faiz rakamları kullanılsın dedik. Takım harcama limitlerinin hesaplanma şekline itiraz ettik. Faiz hesaplanırken, sadece futbol hesaplanıyor. Ana para hesaplanırken, hem dernek hem de futbol operasyonu hesap ediliyor. Bu hem hukuki hem de finansal açıdan doğru olmadığını söyledik. Tahkim bu itirazları reddetti. Onları da anlıyorum çünkü bu çok yeni bir konu." dedi.

"HARCAMA LİMİT SİSTEMİ ÇÖKECEK"

TFF'nin Harcama Limiti sisteminin bir iki yıl içinde çökeceğini söyleyen Ali Koç "Bu iş ileriye doğru çökecek. Birkaç sene sonra bu işin olamayacağının herkes farkında. Bankalar Birliği, kulüpler, TFF herkes bunun farkındayken, birbirimizin gözünün içine bakarak çökecek sistem üzerinden neden ilerliyoruz? Başından kurgularken, neden 'Şimdi böyle gitsin, sonra bakarız' düşüncesi var." ifadelerini kullandı.

"BAZILARINA TELEFONLAR MI GELDİ?"

Harcama limitleri hakkında sözlerine devam eden Ali Koç Fenerbahçe'nin harcama limitlerinin %30 olmasında da bir talebi olmadı, %30'dan %40'a yükseltilmesinde de talebi olmadı. Açın, TFF'ye sorun. Biz sadece sistemin sıkıntılı olduğunu anlattık. Sen harcamayı yap sonra sınırları getirdi. yayın gelirleri düştü, kurlarla oynandı, faizler gerçekçi olmadı. Bize, 'TFF ile konuşun %50 olsun diyen kulüp başkanı' televizyona çıkıp, indirilmesi için açıklama yaptı. Farklı konuşan başkanlara telefonlar mı geldi, ne olduğu artık bunlara yakından bakmak lazım." açıklamasını yaptı.

"TFF'DEN BİLGİ SIZDIRILIYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nu suçlayan Ali Koç "TFF bilgi sızdırıyor. Onlara Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor, Fenerbahçe şu kadar rakamların üstündedir deniyor. Bu kişiler 'Bizden haber yapmamızı istiyorlar' diyorlar. Rakamları da yuvarlıyorlar, 85 Milyon TL diyorlar. Fenerbahçe'nin durumu basına sızdırılıyor, bu arkadaşlar bizden açıklama istiyor ve biz de böyle öğreniyoruz. Biz başka bankalarla anlaşmalar yaptık. Bu yüzden harcama limitlerimiz artıracağımızdan endişe duyuluyor. Taraftara sesleniyorum, artık 3 Temmuz ruhunu diriltmeliyiz. Fenerbahçe'nin haklarının yendiği, Fenerbahçe'nin saldırı altında olduğu ortamda iş başa düşüyor. Kulübümüzü diri şekilde savunmalıyız. 3 Temmuz'da şampiyonluğu almaya çalışan örgüt vardı. Bugün o örgüt değil ama farklı aktörler, bizi şampiyon yapmamak üzerine, muhtemel şampiyonluğumuzu engellemek için çabalamaktadır. Biz başvurumuzu yaptık, başvurumuz kabul edilmediği halde çok sıkıntılar olacaktır. Bizim başvurumuz haklıdır." dedi.

Bir kez daha Fenerbahçe taraftarına seslenen Ali Koç "Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar. Kısır çekişmeleri bırakın, neyin ne olduğunu daha iyi anlayın. Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş diye bir laf var, öyle bir dönemden geçiyoruz. Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'DEN KORKUYORLAR"

Harcama limitlerindeki yanlışlıklar üzerine sözlerine devam eden Ali Koç "Beşiktaş'ın faiz itirazını destekliyoruz diye bir kulüple birlikte yazı yazdık. Bu durum en az bizi ilgilendiriyor, ama rakibimizi desteklemek gerekiyorsa destekleriz. Fenerbahçe'den bu kadar mı korkuyorsunuz? Fenerbahçe yapsa yapsa bir ya da iki transfer yapabilir. O da kiralık olacak. TFF'nin limitleri olmasa bile zaten UEFA'nın limitleri var. Zaten gücümüz belli. Bu kadar mı Fenerbahçe'den korkuyorsunuz, topla, tüfekle saldırıyorsunuz. Medyanızla, siyasi destekle... Yazık ya." dedi.

"BANK ASYA'DA YÖNETİCİLİK YAPMIŞ..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz'un FETÖ'nün operasyonu olduğunu vurgularken "Türkiye Cumhuriyeti ve bazı devlet büyüklerimiz FETÖ konusunda Fenerbahçe'yi takdire şahan buluyor. Eski bir milletvekili bu konularla ilgili tweetler atıyor, bakıyorsunuz bu bayan milletvekili, Bank Asya'da yöneticilik yapmış, bavul taşıyan adamlara övgüler yağdırmış. FETÖ'ye karşı en kuvvetli zamanlarında, kimse yanımızda yokken, yanımızda olmak isteyenlerin korktuğu dönemde bunlarla mücadelenin fitili 3 Temmuz'da başladı, 17-15 Aralık'ta değil. Vatanını seven her insan Fenerbahçe'nin mücadelesini saygıyla karşılamalı. Bu bir maçtan, şampiyonluktan çok değerlidir." açıklamasını yaptı.