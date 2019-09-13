Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

13.09.2019 10:30

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Ankara'daydı. Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulundu.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden açıklandı. Sarı lacivertli ekibin başkanının ziyaretinin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Ocak ayında yapılan görüşmede Ali Koç, Fenerbahçe için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği şeklindeki söylentilere tepki göstermişti. Koç, "Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım" demişti.

Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine sohbet ettiklerini, kendisinin de iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek, "Siyasete girmek bir niyetim yok, bunu defalarca söyledim. Bu görüşmeden siyasete atılacağım anlamı çıkarılmamalı" demişti.

Kaynak: AA