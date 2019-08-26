Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasına indi! Transfer için müjdeyi verdi

26.08.2019 11:05

Fenerbahçe'nin 90+3. dakikada Dirar'ın attığı golle Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendiği maçta Ali Koç'un son saniyede gelen gole sevinci dikaktlerden kaçmamıştı.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Maçın ardından soyunma odasına Semih Özsoy ile birlikte inen Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal'a sarılıp hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Ali Koç, "Eksiklere rağmen muhteşem bir iş yaptınız. Kazanarak bu sezon şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösterdiniz. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN MÜJDEYİ VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Koç ayrıca, Ersun Yanal'a transfer sözü vererek, "Bu hafta 2-3 isim daha kadromuza katacağız. Hiçbir eksiğimiz kalmayacak ve gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un ardında tecrübeli Teknik Direktör Ersun Yanal ise,"Kazandığımız için mutluyuz ama oyunu beğenmedim. Oynadığımız oyunun kalitesini yükselteceğiz. Daha dengeli olacağız" dedi.